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На Байкале разместили огромную голову Путина

На Байкале установили огромную голову Президента Российской Федерации Владимира Путина. Такая акция местных жителей несет в себе важную миссию – привлечь внимание главы государства к проблеме Байкальской правовой аномалии.

По словам жителей Байкальской земли, они столкнулись с большими проблемами после включения их местности в состав Прибайкальского национального парка. Расширение территории данного парка повлекло за собой серьезное ограничение прав людей, которые проживают на его территории.

Местные жители приготовили обращение к В.В.Путину и попросили обратить внимание на правовые противоречия в регионе, чтобы облегчить жизнь людей и восстановить справедливость.

Фото: скриншот из видео

Видео: Знак.ком

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