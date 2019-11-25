Мужчина ушел жить в бункер, чтобы не платить налоги

В США местный житель решил спрятаться от государства, чтобы не выплачивать налоги. Случай произошел в штате Висконсин. Там мужчина спрятался в бункере.

На протяжении нескольких лет американец подготавливал свое убежище. Сообщается, что 41-летний мужчина вырыл 6-метровый бункер на глубине около 2,7 метров. Кроме того, житель США обустроил свое новое «жилище»: он принес туда баллоны с пропаном, ножи, огнестрельное оружие, лук со стрелами. Любимым занятием дикаря была стрельба. На ней он и попался. Так как лес, в котором был вырыт бункер, принадлежит Техническому колледжу Милуоки, на выстрелы быстро пожаловались в полицию свидетели.

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В итоге предприимчивый американец был арестован. Близкие мужчины заявили, что он просто не желал платить налоги государству. По факту инцидента ведется расследование, сообщает КП.