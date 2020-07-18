Москвич избил сожительницу и бросил ее умирать во дворе

Возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Москвы. Об этом пишет портал «Вести».

Инцидент произошел в четверг, 16 июля, на Кавказском бульваре. По данным следствия, пьяный мужчина избил свою сожительницу. Предположительно, он напал на женщину на почве ревности.

Сообщается, что потерпевшая получила удар в лицо, упала и ударилась головой. Ей диагностировали черепно-мозговую травму с переломом основания черепа. После этого ревнивец вынес еще живую подругу с лестничной площадки жилого дома и оставил ее на лавочке во дворе.

Подозреваемый в совершении этого преступления задержан.