Косметолог рассказала про тип старения российских женщин

Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала, что среди россиянок распространен смешанный тип старения кожи. Она уточнила, что под этим понятием имеется в виду образование мелких морщин, деформация и мускулистый тип.

По словам специалиста, одним из основных факторов старения у жительниц России является социальное старение.

«Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой», — заявила Морозова.

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Чтобы дольше сохранять кожу в порядке, необходимо пользоваться специальными средствами, очищая ее. Кроме того, следует наносить сыворотки с активными антивозрастными компонентами. Для усиления эффекта необходимо пользоваться специальным косметическим роллером, сообщает МК.

В случае, когда самим со старением кожи справиться не удается, нужно обращаться за помощью к специалистам, считает Морозова.