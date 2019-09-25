Когда выгоднее всего путешествовать?

Март – самый выгодный месяц для путешествий. К такому выводу пришли аналитики сервиса путешествий Туту.ру, проанализировав все оформленные авиабилеты с вылетами более чем в 130 стран за год с 1 сентября 2018 до 1 сентября 2019.

Самые дорогие месяцы для путешествий – август и январь. В августе путешественники чаще всего спешат на море и покупают авиабилеты. В январе наибольшей популярностью пользуются далёкие заграничные маршруты. Соответственно и стоимость авиабилетов заметно увеличивается.

Дешевле всего пиршествовать в межсезонье: самые выгодные авиабилеты можно приобрести в феврале, марте, октябре и ноябре. Именно в эти месяцы можно сэкономить до 30% от стоимости.

Самым дешёвым месяцем для авиаперелётов стал март. Авиабилет в среднем туда-обратно обходился в 23 813 рублей. На второй строчке — февраль (24 254 рубля), а на третьей — ноябрь (24 528 рублей). Самые дорогие билеты продавались в летние месяцы (июль, август) и в январе.