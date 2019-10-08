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Испуганный нападением крысы кот развеселил пользователей Сети

В Сети появилось видео, на котором испуганный кот капитулирует перед отважной крысой. Ролик был снят очевидцами в Стамбуле.

При просмотре видеокадров можно заметить, как кот охотится за крысой. Она сперва скрывается. Затем кот решает напасть на добычу. Однако смелая крыса внезапно начинает пищать и атаковать кота. Последний, будучи очень пораженным ситуацией, отходит назад.

В это время крыса успевает скрыться в дыру в стене расположенного рядом дома. А кот так и остается удивленно стоять, сообщает Взгляд.

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