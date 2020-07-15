Девушка убила всю свою семью и жила месяц с трупами

Свердловский областной суд вынес приговор 25-летней девушке и ее 23-летнему парню, с которым она в ночь на 21 февраля прошлого года убила всю свою семью — мать, сестру и мужа сестры. Инцидент произошел под Полевским. Об этом пишет портал «E1.RU».

Как стало известно, парочка спрятала тела своих жертв в подвале и еще месяц прожили в доме, где это все произошло. Над телом одного из убитых парень надругался. Поводом для расправы с указанными тремя потерпевшими послужила личная неприязнь.

Расправились со своими жертвами при помощи ножей, ледоруба, новогодней электрической гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами.

Отмечается, что 28 февраля ее молодой человек убил еще одного человека, который гостил в доме. Злоумышленников признали вменяемыми.

Девушка проведет в исправительной колонии общего режима 18 лет с ограничением свободы на два года, ее парень — 19 лет и 1 месяц в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.