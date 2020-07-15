Среда, 15 июля, 2020
15.6 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости мираПроисшествия

Девушка убила всю свою семью и жила месяц с трупами

Никита Брыкин

Свердловский областной суд вынес приговор 25-летней девушке и ее 23-летнему парню, с которым она в ночь на 21 февраля прошлого года убила всю свою семью — мать, сестру и мужа сестры. Инцидент произошел под Полевским. Об этом пишет портал «E1.RU».

Как стало известно, парочка спрятала тела своих жертв в подвале и еще месяц прожили в доме, где это все произошло. Над телом одного из убитых парень надругался. Поводом для расправы с указанными тремя потерпевшими послужила личная неприязнь.

Расправились со своими жертвами при помощи ножей, ледоруба, новогодней электрической гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами.

Отмечается, что 28 февраля ее молодой человек убил еще одного человека, который гостил в доме. Злоумышленников признали вменяемыми.

Девушка проведет в исправительной колонии общего режима 18 лет с ограничением свободы на два года, ее парень — 19 лет и 1 месяц в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

- Advertisement -

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle
Предыдущая статьяСвязанное тело девушки извлекли из озера в Нижнем Новгороде
Следующая статья«Боевая» пенсионерка избила парочку за секс под окном

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани починили оборванную троллейбусную линию

Новости Рязани
Вечером в среду, 15 июля, в Рязани на Московском шоссе произошёл обрыв троллейбусной линии. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Узнать больше

В рязанских больницах остаются 288 человек с коронавирусом

Новости Рязани
На 18.30 среды, 15 июля, в больницах Рязани остаются 288 пациентов с коронавирусом. Четверо из них – дети. Об этом сообщила оперативная...
Узнать больше

В Милославском районе откроется центр образования цифрового и гуманитарного профилей

Новости Рязани
В среду, 15 июля, губернатор Николай Любимов посетил Милославский район. Он побывал в общеобразовательной школе, доме культуры в селе Чернава и детском...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Рязанцы приблизились к разгадке тайного смысла рекламных щитов с грустной девушкой

Новости Рязани
Рязанцы обнаружили в социальной сети Instagram новый аккаунт. Именно он ведёт к разгадке тайного смысла рекламных щитов с изображением грустной девушки. Жителей...
Узнать больше

В Рязани стартует долгожданный юбилейный сезон рыбатлона

Новости Рязани
Десятый сезон рыбатлона начнется в субботу 25 июля в Рязани на 3-м Борковском карьере, напротив гипермаркета «Лента». Стать рыбатлонистом приглашают всех желающих...
Узнать больше

В Рязани скончался врач с подтверждённым коронавирусом

Новости Рязани
Медик в качестве участкового врача несколько месяцев работал с больными коронавирусной инфекций, в итоге и сам заразился COVID-19.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Кто живёт «по-фёдоровски» в XXI веке

Акценты
В селе Ключи Сасовского района – на родине великого русского философа-космиста Николая Фёдорова – есть старинный деревянный храм. Он расположен на территории...
Узнать больше

Кто не «обновляется», тот мечтой мошенника называется!

Акценты
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, почему необходимо регулярно обновлять ПО на своих устройствах, и чем чреват отказ от обновлений.
Узнать больше

Как правильно выбирать и мыть овощи и фрукты

Акценты
Лето – пора созревания овощей, фруктов, ягод. Употребление свежей сезонной плодоовощной продукции крайне важно – ведь это источник ценных питательных веществ, витаминов,...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+