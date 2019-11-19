Бензовоз с топливом врезался в скалу, взорвался и сгорел

На территории Бразилии случилась ужасающая авария. На горной дороге взорвался и сгорел бензовоз.

Момент происшествия попал на видеокамеру. При просмотре кадров с места событий видно, как водитель грузовика, в цистерне которого находится 40 000 литров топлива, теряет управление при прохождении одного из поворотов на горной дороге. В результате этого большегруз падает на бок и врезается в скалу.

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Рядом проезжает большое количество легковых машин. Но чудом грузовик их не задевает. Однако после ДТП автоцистерна сперва загорается, затем взрывается. Водитель большегруза погиб в результате пожара, сообщает Tut.by.