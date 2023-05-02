Выставка «На страже мира» откроется в Рязанском музее путешественников

3 мая в Рязанском музее путешественников (Ленина, 35) открывается выставка «На страже мира». Она организована Рязанским музеем путешественников совместно с профессиональными фотокорреспондентами национального авиационного журнала «Крылья Родины»: Игорем Егоровым, Ириной Теущаковой.

На этой выставке представлены фотографии, снятые во время репетиций Парада Победы на Красной площади. На них можно увидеть современные образцы военной техники, прохождение парадных колонн по Красной площади, в том числе – курсантов Рязанского Десантного училища, виды из кабин самолетов и вертолетов, рабочие моменты на аэродромах.

Авторы фотографий — команда корреспондентов национального авиационного журнала «Крылья Родины», которые ежегодно работают на Параде и во время подготовки к нему: Игорь Егоров, Ирина Теущакова, Альберт Янкевич, Кирилл Ломакин, Константин Емченко. Для того, чтобы сделать эти кадры, фотографы работали на разных аэродромах и непосредственно на Красной площади, летали вместе с парадным строем авиации.

Открытие выставки «На страже мира» – в 12.00. Вход на церемонию открытия бесплатный.

Возрастное ограничение 6+