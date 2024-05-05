Понедельник, 6 мая, 2024

Депутат Госдумы назвал ещё одну важную цель спецоперации

Автор: 7info

Опубликовано

Как заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, Россия и до заявления США была осведомлена о том, что Франция отправляет военных на Украину для участия в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам Журавлёва, эти наёмники являются законной целью для Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции (СВО), и по ним уже наносились высокоточные удары.

Журавлёв отметил, что информация, которой располагает бывший помощник американского министра обороны, вряд ли является секретной. Он подчеркнул, что России и так было известно о том, что Франция направляет своих военных на Украину, но делает это тайно, увольняя их из армии и предоставляя им легенды, будто бы они являются медиками или добровольцами, прибывшими с гуманитарной помощью. Однако на деле эти граждане едут на Украину для участия в боевых действиях.

Депутат напомнил, что 14 января при ракетном ударе России по объектам в Харькове было уничтожено целое подразделение наёмников из Франции. Всего же в зоне СВО было уничтожено 147 наёмников из Франции. Журавлёв подчеркнул, что ликвидация этих «солдат удачи» является ещё одной задачей для российских военных.

Он также отметил, что появление наёмников и техники на Украине является вызовом для России. По его словам, задачей российских военных является не только уничтожение наёмников, но и ликвидация техники. Журавлёв предположил, что в будущем может быть нанесён удар по логистическим центрам отправки техники и личного состава во Франции и Польше.

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Стилист Александр Рогов преобразил хореографа из Рязани Соню Мельник

«Они проходят через ад» — подруга рассказала о лечении Кейт Миддлтон

Очевидцы сняли пожар в микрорайоне Олимпийский городок в Рязани

Умер известный британский актер Бернард Хилл

Рязанцы 5 мая сфотографировали необычные облака-мамматусы

На фасаде ТЦ «Виктория Плаза» оторвало рекламный баннер

В Рязани на автомобили рухнула опора ЛЭП

У рязанских энергетиков сохраняется режим повышенной готовности из-за непогоды

Мощный вихрь «Гулла» ворвётся в центр России 7 мая

В ночь с 5 на 6 мая рязанцы смогут увидеть северное сияние

Рязань вошла в рейтинг городов «с достаточно высоким качеством жизни»

Повышенную пенсию получат 4,4 миллиона россиян

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Стилист Александр Рогов преобразил хореографа из Рязани Соню Мельник

Новости Рязани
Финал выпуска снимали в ДК "Приокский" 4 мая.

«Они проходят через ад» — подруга рассказала о лечении Кейт Миддлтон

Новости мира
Амайя Арриета — дизайнер многих образов и подруга семьи — обеспокоена состоянием принца и принцессы. В беседе с The Telegraph она поделилась: «В данный момент моё сердце разбито».

Очевидцы сняли пожар в микрорайоне Олимпийский городок в Рязани

Новости Рязани
По предварительной информации, здесь горел мусор

Умер известный британский актер Бернард Хилл

Новости мира
Ему было 79 лет.

Рязанцы 5 мая сфотографировали необычные облака-мамматусы

Новости Рязани
Облака-мамматусы также называют вымеобразными.