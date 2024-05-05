Как заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв, Россия и до заявления США была осведомлена о том, что Франция отправляет военных на Украину для участия в боях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). По словам Журавлёва, эти наёмники являются законной целью для Вооружённых сил России в зоне специальной военной операции (СВО), и по ним уже наносились высокоточные удары.

Журавлёв отметил, что информация, которой располагает бывший помощник американского министра обороны, вряд ли является секретной. Он подчеркнул, что России и так было известно о том, что Франция направляет своих военных на Украину, но делает это тайно, увольняя их из армии и предоставляя им легенды, будто бы они являются медиками или добровольцами, прибывшими с гуманитарной помощью. Однако на деле эти граждане едут на Украину для участия в боевых действиях.

Депутат напомнил, что 14 января при ракетном ударе России по объектам в Харькове было уничтожено целое подразделение наёмников из Франции. Всего же в зоне СВО было уничтожено 147 наёмников из Франции. Журавлёв подчеркнул, что ликвидация этих «солдат удачи» является ещё одной задачей для российских военных.

Он также отметил, что появление наёмников и техники на Украине является вызовом для России. По его словам, задачей российских военных является не только уничтожение наёмников, но и ликвидация техники. Журавлёв предположил, что в будущем может быть нанесён удар по логистическим центрам отправки техники и личного состава во Франции и Польше.