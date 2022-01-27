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Четверг, 27 января, 2022

Второму водителю автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, ампутировали ногу

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Второму водителю автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, ампутировали ногу

7info

Александру, второму водителю автобуса Москва — Астрахань, попавшего в ДТП в Скопинском районе, ампутировали ногу. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.

Епихина посетила пострадавшего в Рязанской ОКБ.

— Рязанские врачи сделали все возможное для сохранения жизни и лечения астраханского водителя. К сожалению, одну ногу не удалось спасти. Завтра он вместе с женой отправляется домой, в Астрахань. Доставка пациента до купе поезда также организована силами сотрудников ОКБ Рязани, — написала Епихина.

Пострадавший водитель, уполномоченный по правам человека Александр Спицин поблагодарили правительство Рязанской области за принятие незамедлительных мер для оказания помощи пострадавшим. Также благодарность выразили рязанским врачам, оказавшим высокий профессионализм.

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