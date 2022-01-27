Второму водителю автобуса, попавшего в ДТП в Рязанской области, ампутировали ногу

Александру, второму водителю автобуса Москва — Астрахань, попавшего в ДТП в Скопинском районе, ампутировали ногу. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина.
Епихина посетила пострадавшего в Рязанской ОКБ.
Пострадавший водитель, уполномоченный по правам человека Александр Спицин поблагодарили правительство Рязанской области за принятие незамедлительных мер для оказания помощи пострадавшим. Также благодарность выразили рязанским врачам, оказавшим высокий профессионализм.