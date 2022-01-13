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Четверг, 13 января, 2022
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Дело о трагическом ДТП с автобусом в Скопинском районе передано в Следственное управление УМВД

7info

Уголовное дело, возбуждённое после ДТП с автобусом, передано из следственного отдела МОМВД России «Скопинский» в следственную часть СУ УМВД России по Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Авария случилась 2 января 2022 года на трассе Р22 «Каспий». Автобус Москва — Астрахань рано утром врезался в опору моста. Погибли 5 человек, 22 получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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13 пострадавших госпитализированы. Были назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью.

Эксперты выполнили работу в кратчайшие сроки. Установлено, что 4 человека получили тяжкий вред здоровью, у 2 — средней тяжести, у 7 — лёгкий.

Расследование уголовного дела продолжается.

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