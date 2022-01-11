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Вторник, 11 января, 2022
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Следователи допросили руководителя компании, автобус которой попал в смертельное ДТП в Рязанской области

7info

Следователи допросили руководителя компании-перевозчика, которой принадлежит попавший в смертельное ДТП автобус. Подробности сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

Авария случилась 2 января 2002 года на 277-м километре автодороги Р-22 «Каспий» в Скопинском районе. Автобус врезался в опору моста, погибли 5 человек, 22 получили травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Коммерческая организация зарегистрирована в Астраханской области, имеет необходимые документы на перевозку пассажиров.

По делу назначены экспертизы, следователи установят, насколько перевозки отвечали требованиям безопасности.

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