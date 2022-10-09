Врач предупредила об опасности горчичников, банок и растирания уксусом

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская рассказала о минусах лечения ОРВИ средствами народной медицины, пишет RT.

По ее словам, эффективность применения горчичников, банок и растирания уксусом не доказана.

«При повышении температуры в острой фазе ОРВИ и других инфекционных заболеваний дыхательных путей «горячие» процедуры могут создать дополнительную нагрузку на организм, только усугубляя воспаление», – предупредила Демьяновская.

Медик отметила, что банки могут повредить кровеносные сосуды из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии.

Демьяновская также уточнила, что растирание уксусом или спиртом грубо нарушает терморегуляцию организма. В свою очередь, горчичный порошок может вызывать аллергическую реакцию.

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