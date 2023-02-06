Врач Мацокин предупредил о ранних симптомах инсульта

Один из признаков скорого инсульта – нарушение функций человеческого тела, рассказал «Известиям» врач-невролог Игорь Мацокин.

По его словам, к таким признакам можно отнести потерю силы конечности или чувствительности. В подобной ситуации следует сразу же обращаться к врачу.

Вызов скорой помощи также потребуется при асимметрии лица, если человеку трудно говорить и понимать речь, при частичной или полной потере зрения.

Все перечисленное является симптомами инсульта, уточнил Мацокин. При атеросклерозе, болезнях сердца или патологии крови рекомендуется пройти клинический и биохимический анализы крови, обследовать сердце и сделать УЗИ БЦА.