Воскресенье, 11 февраля, 2024

Волонтёры рассказали о поисках Ивана Брысина

Ивана искали свыше 100 человек, 2 поисковых отряда. Люди прошли 216 километров, распространено 300 ориентировок.

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Волонтёры рассказали о поисках Ивана Брысина

Автор: 7info

Опубликовано

Представители ПСО «Лиза Алерт» рассказали, как проходили поиски пропавшего в Рязани 19-летнего Ивана Брысина. К сожалению, студент РГУ найден мёртвым.

Парень пропал ночью с 9 на 10 февраля. Поиски начались вечером 10 числа. Их инициаторами выступили неравнодушные одногруппники Ивана, друзья и родственники. Благодаря этим людям был организован поисковый штаб, силами добровольцев оказалась закрыта основная часть первостепенных задач: оклейка улиц, осмотр дворов, парков, пустырей, нежилых секторов, подвальных и чердачных помещений, просмотр доступных записей с камер видеонаблюдения. Информация о пропавшем распространялась в интернете.

11 февраля оперативный штаб создан в центральном корпусе РГУ имени Есенина. Через час после этого от полиции поступило сообщение о приостановке поисков, проверке информации.

Позднее подтвердились данные о гибели Брысина. Его тело обнаружили в реке Лыбедь представители другого поискового отряда «Мещера».

Сообщается, что Ивана искали свыше 100 человек, 2 поисковых отряда. Люди прошли 216 километров, распространено 300 ориентировок.

Поисковики выразили благодарность руководству РГУ, сотрудникам полиции и Следственного комитета.

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