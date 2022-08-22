«Водоканал города Рязани» предупредил об отключениях холодной воды 24 августа

Холодной воды не будет с 4:30 24 августа до часа ночи 25 августа по многим адресам.

Под отключения попадут жилые дома, детские сады, детская школа искусств, поликлиники, библиотека, а также организации. Холодное водоснабжение отключат по адресам:

ул. Дружная д. 11 к.2, 11, 11а, 11б, 13, 13б — МБДОУ Детский сад №152, 14, 16 корп. 1 — ГБСУ РО Рязанский геронтологический центр им. П.А. Мальшина, 16, 2/14 — МБУДО ДШИ №3 (клуб), 2а — МАУ г. Рязани СК Химик, 3, 35г — МАУ г. Рязани СК Химик, 5 — МАУ г. Рязани СК Химик, 7;

ул. Качевская д. 15 к.1, 15 к.2, 16/1, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24/2, 26/1, 26, 30, 32, 34 к.1, 34 к.2, 34 к.3, 34 к.4, 34 к.5, 34, 36 к.1, 36;

ул. Качевские Дворики д. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

п. Качево д. 1, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 2, 20, 22, 23, 24 корп.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 33, 33а, 34, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 5а, 6а, 7, 8, 9;

п. Мордасово д. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58 к.1, 58, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65а, 66 к.1, 66, 67, 68, 69, 7, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 8;

ул. Поселковая д. 13, 14, 14а, 1а, 3, 3а, 4, 5 корп. 1 (Н1) — ГБУ РО Городская поликлиника №12, 5 корп.1, 5, 6 (Н1) — ГБУ РО Городская поликлиника №12, 6 — МБУДО ДШИ №3, 7, 7а — ГБУ РО Городская поликлиника №12, 8;

ул. Предзаводская д. 1/11, 1, 10 к.1, 10а, 12/9, 12, 13 — МБДОУ Детский сад №152, 15 — МБОУ Школа № 49, 1а, 2/9, 2, 4/10, 4, 6а, 7 — МБУК ЦБС г. Рязани / Библиотека-филиал №10, 7, 8;

Ряжское шоссе д. 20 (территория завода Химволокно-организации);

Ряжское шоссе д. 20 стр. 3 (АГЗС) 20з (организация);

район Строителей 7, 7а (организации);

ЦТП 1С ул. Предзаводская д. 9а;

ЦТП 2С ул. Качевская д. 34 к 4.