Во Владимире мужчина убил любимую, прыгая у нее на голове

Мужчина-ревнивец Роман Б. убил в пылу ссоры свою сожительницу Ксению Ф. в Добром, пишут «Плохие новости».

Сообщается, что 38-летний мужчина и 42-летняя женщина отдыхали в гостях. В конце застолья они поругались на почве ревности. В итоге злоумышленник начал жестоко избивать жертву.

Как стало известно, он буквально прыгал у нее на голове до тех пор, пока не проломил череп. На крики женщины никто не отреагировал. В итоге труп нашел утром сын женщины.

«Только на днях видела её с гипсом на руке, он ей пальцы сломал. Она хотела уйти от него, но, видимо, не успела», – рассказала соседка.

По непроверенной информации, после учиненной расправы Роман Б. не выдержал мук совести и покончил с собой в камере СИЗО.