Четверг, 2 мая, 2024

Определены россияне, с которых не будут брать комиссию за оплату коммуналки

Автор: 7info

Опубликовано

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Премьер-министр Михаил Мишустин определил категории граждан, с которых не будут брать комиссию при оплате коммунальных услуг и пеней за просрочку или неполную оплату. Среди них — пенсионеры. Льгота начнёт действовать с 1 июля, пишет «Российская газета».

Необходимые поправки в Жилищный кодекс и другие законы были подписаны президентом Владимиром Путиным в декабре 2023 года и вступают в силу с 1 июля. Это изменение должно помочь социально незащищённым гражданам. Благодаря прямому общению президента с россиянами во время «Прямой линии» круг лиц, освобождённых от комиссий, оказался шире, чем предполагалось изначально. Изначально планировалось освободить от комиссий только льготников, но президент предложил освободить всех пенсионеров, а не только тех, кто получает льготы. Однако слово президента не имеет обратной силы.

Правительство определяет категории граждан, освобождённых от уплаты комиссий. Премьер-министр подписал соответствующий перечень. В него вошли многодетные родители, пенсионеры, инвалиды, ветераны боевых действий и члены семей умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Чтобы избежать недоразумений и конфликтов в будущем, важно помнить об одном нюансе законодательства. Для «Почты России» сделано исключение: в её отделениях с плательщика всё ещё могут попросить оплатить работу оператора.

Решение об отмене комиссий за оплату жилищно-коммунальных услуг было непростым. Законопроект был внесён в парламент ещё в 2020 году и даже прошёл первое чтение. Однако затем начались обсуждения и согласования, так как банки выступили против идеи освободить от переплаты всех граждан. Спустя три года итоговый вариант с адресной поддержкой отдельных лиц председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал компромиссом между депутатами и банковским сообществом.

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