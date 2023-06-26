Понедельник, 26 июня, 2023
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Влияние сахара на иммунную систему и здоровье

Татьяна Проводина
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Пища влияет на эффективность, развитие и надлежащее поддержание нашей иммунной системы, и часто, несмотря на низкую иммунную защиту, мы не знаем, как это понять. Поэтому осознанное питание важно для улучшения нашей иммунной защиты. В прошлом считалось, что малое количество еды может вызвать дефицит иммунной системы, что связывало этот тип проблемы исключительно с недоеданием. Сегодня стало больше известно о взаимосвязи между питанием и иммунной системой. Было обнаружено, что важно не количество, а качество пищи, которую мы вводим в наш организм, например, сахар, который оказывает серьезное влияние на иммунную систему и гликирование кожи (молекулы сахара, а конкретно глюкозы, вступают в реакцию со структурными белками кожи, коллагеном или эластином). Только правильное питание может помочь нашей линии защиты предотвратить и/или уменьшить появление болезней.

Фактически можно констатировать, что подобно тому, как дефицит калорий может привести к снижению иммунологической эффективности, ожирение и избыточная масса тела, обусловленные приемом избыточного количества пищи, в равной степени могут вызывать различные иммунологические нарушения. Думать, что здоровый человек более устойчив к болезням и, следовательно, сильнее, чем человек с нормальным весом, является ошибочным мнением, и может привести к тому, что многие внешне здоровые люди будут иметь низкую иммунную защиту, не имея представления, как это понять. Исследования, проведенные в этом направлении, показывают нам, что люди с ожирением и избыточным весом имеют более высокий риск заражения инфекционными, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Как правило, прибавка в весе определяется, в том числе, повышенным потреблением сахара определенным образом. В частности, простые сахара могут вызывать дисбаланс на уровне нашей иммунной системы, подавляя ее.

Как сахар может отрицательно влиять на нашу иммунную систему и каковы последствия диеты с высоким содержанием сахара? Сахара способны изменять и даже подавлять способность нейтрофильных лейкоцитов сопротивляться инфекции и поглощать (включать) патоген. Эта сниженная функциональность отрицательно влияет на защитное действие нейтрофилов против инфекции. Эти эффекты сохраняются до 5 часов после приема около 100 г глюкозы, фруктозы, сахарозы или меда.

Выбирайте правильное питание и обращайте внимание на содержание сахара в них!

Заведующий отделом, врач ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Никитина Наталья Сергеевна

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