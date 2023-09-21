Главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова рассказала 76.RU о правилах посещения общественного туалета.
По ее словам, риск подхватить заболевание и инфекцию снижается к нулю при соблюдении правил личной гигиены.
Если ободок унитаза грязный, врач посоветовала обратиться к уборщице и попросить ее провести уборку. Если же он чистый, доктор рекомендовала не садиться на унитаз без стульчака или бумаги.
Лучше же по возможности лучше не садиться в на унитаз общественном месте, добавила Зудилова. При этом инфекции, которые передаются половым путем, быстро погибают вне организма человека.