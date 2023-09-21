Главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова рассказала 76.RU о правилах посещения общественного туалета.

По ее словам, риск подхватить заболевание и инфекцию снижается к нулю при соблюдении правил личной гигиены.

«Первое правило: не садиться на унитаз без покрытия. Естественно, на ободке унитаза полно разных бактерий и грязи, но не инфекций», – отметила Зудилова.

Если ободок унитаза грязный, врач посоветовала обратиться к уборщице и попросить ее провести уборку. Если же он чистый, доктор рекомендовала не садиться на унитаз без стульчака или бумаги.

Лучше же по возможности лучше не садиться в на унитаз общественном месте, добавила Зудилова. При этом инфекции, которые передаются половым путем, быстро погибают вне организма человека.