Четверг, 21 сентября, 2023
На главнуюНовости мира

Венеролог рассказала, как правильно посещать общественный туалет

powder

Главный дерматовенеролог Ярославской области Светлана Зудилова рассказала 76.RU о правилах посещения общественного туалета.

По ее словам, риск подхватить заболевание и инфекцию снижается к нулю при соблюдении правил личной гигиены.

«Первое правило: не садиться на унитаз без покрытия. Естественно, на ободке унитаза полно разных бактерий и грязи, но не инфекций», – отметила Зудилова.

Если ободок унитаза грязный, врач посоветовала обратиться к уборщице и попросить ее провести уборку. Если же он чистый, доктор рекомендовала не садиться на унитаз без стульчака или бумаги.

Лучше же по возможности лучше не садиться в на унитаз общественном месте, добавила Зудилова. При этом инфекции, которые передаются половым путем, быстро погибают вне организма человека.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации