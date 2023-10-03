Вторник, 3 октября, 2023
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Вагнеровец сжег заживо мать и дочь в Красноярском крае

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Полицейские задержали 32-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер», которого подозревают в двойном убийстве, пишет телеграм-канал Baza.

Инцидент произошел в ночь на 3 октября в селе Ермаковское. Там в одном из домов произошел пожар. Вскоре спасатели обнаружили в сгоревшем здании тела 68-летней женщины и ее 35-летней дочери.

По предварительной версии, мужчина специально поджег дом, в котором находились потерпевшие. Во время обыска у него нашли канистру.

Мотивация злоумышленника пока неизвестна. Его доставили на допрос.

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