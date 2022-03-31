В Захаровском районе выявлены чиновники, скрывшие сведения о доходах

Прокуратурой Захаровского района выявлены нарушения при предоставлении сведений о доходах при поступлении на муниципальную службу, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

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По результатам проведенной проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции выявлено пять лиц, не предоставивших или предоставивших неполные сведения о доходах.

Нарушения выявлены при поступлении на муниципальную службу в администрации Захаровского муниципального района, Елинского сельского поселения, а также в отдел образования и молодежной политики администрации района.

В частности одним лицом, поступившим на работу в отдел образования и молодежной политики скрыты сведения о доходах на сумму более 40 тысяч рублей, лицом, поступившим на работу в администрацию Елинского сельского поселения вовсе не предоставлены сведения о доходах, 4 лицами, кроме того, не предоставлены полные сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях.

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По фактам выявленных нарушений руководителям органов местного самоуправления внесены три представления, рассмотрение которых находится на контроле прокуратуры района.