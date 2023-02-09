В четверг стало известно о гибели 24-летнего волгоградца Ивана Тронева, который впал в кому после операции по удалению аппендикса, сообщил V1.RU.

По словам родственников, 17 января мужчина попал в больницу № 22. На следующее утро началась операция. Вскоре у него остановилось сердце. Парню запустили его, еще через 8 минут операция закончилась. В сознание парень с тех пор больше не приходил.

«Врач проговорился, что кома не медикаментозная и что впал он в нее на операции, после остановки сердца. <…> Спрашиваю: почему так получилось? Отвечают: остановка сердца вызвала полиорганную недостаточность, из-за которой в том числе пострадала кора головного мозга, и вообще он не жилец», – рассказала его мама.

В облздраве прокомментировали, что по факту возникших осложнений проводится проверка. У Тронева осталась невеста.