Четверг, 9 февраля, 2023
powder

В Волгограде жених впал в кому и умер после удаления аппендикса

На главнуюНовости мира

В четверг стало известно о гибели 24-летнего волгоградца Ивана Тронева, который впал в кому после операции по удалению аппендикса, сообщил V1.RU.

По словам родственников, 17 января мужчина попал в больницу № 22. На следующее утро началась операция. Вскоре у него остановилось сердце. Парню запустили его, еще через 8 минут операция закончилась. В сознание парень с тех пор больше не приходил.

«Врач проговорился, что кома не медикаментозная и что впал он в нее на операции, после остановки сердца. <…> Спрашиваю: почему так получилось? Отвечают: остановка сердца вызвала полиорганную недостаточность, из-за которой в том числе пострадала кора головного мозга, и вообще он не жилец», – рассказала его мама.

В облздраве прокомментировали, что по факту возникших осложнений проводится проверка. У Тронева осталась невеста.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации