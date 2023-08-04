Жительница Волгограда Светлана Данилова станцевала стриптиз для незнакомцев на улице, пишет портал V1.RU.
На опубликованных изданием кадрах видно, как 34-летняя женщина позирует на камеру, снимает штаны и футболка, оголяя свои интимные места.
Сама девушка отметила, что не гордится популярностью, пояснив, что до такого состояния ее довело большое горе и череда неудач.
Данилова пояснила, что пару лет назад у нее произошел развод после 12 лет абьюзивного брака. В злополучный вечер она выпила алкоголь с незнакомцами после ссоры с новым возлюбленным. Кроме того, у нее украли рюкзак с вещами.