Жительница Волгограда Светлана Данилова станцевала стриптиз для незнакомцев на улице, пишет портал V1.RU.

На опубликованных изданием кадрах видно, как 34-летняя женщина позирует на камеру, снимает штаны и футболка, оголяя свои интимные места.

«Она прославилась на всю страну после публикации откровенных видео с ее участием», – говорится в публикации.

Сама девушка отметила, что не гордится популярностью, пояснив, что до такого состояния ее довело большое горе и череда неудач.

«Света, давай еще!» – кричали мужчины за кадром.

Данилова пояснила, что пару лет назад у нее произошел развод после 12 лет абьюзивного брака. В злополучный вечер она выпила алкоголь с незнакомцами после ссоры с новым возлюбленным. Кроме того, у нее украли рюкзак с вещами.