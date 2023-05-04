В городе Заречном Свердловской области уже несколько лет орудует недобросовестная квартирантка, пишет портал E1.RU.

На женщину пожаловался владелец двухкомнатной квартиры, который девять месяцев сдавал ей жилья с двумя детьми и собаками. Он согласился не заключать договор по просьбе съемщицы.

Три дня назад семья внезапно съехала и начались разборки. Мужчина обнаружил, что из дома исчезли два дивана, чайник. Также женщина последние два месяца не оплачивала коммунальные услуги.

«Она заявила, что давным-давно выкинула мебель, потому что якобы это «страшное барахло», на котором дети не могли спать. <…> Я понимаю, женщина беременна, но она ведет себя как типичная «яжемать» — мол, все ей должны», — рассказал владелец.

На предложение оплатить коммуналку и вернуть диваны женщина пригрозила подать в суд с иском о клевете.

Издание уточнило, что она и ранее проворачивала похожие схемы. Как минимум четыре владельца сообщили, что женщина также портила их квартиры.

Потерпевший написал заявление в полицию по факту исчезновения диванов. Глава пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых подтвердил, что его зарегистрировали.