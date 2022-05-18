В Сургуте мужчина предлагал маленькой девочке деньги и любовь

Житель Сургута приставал к маленькой девочке и преследовал ее, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительной версии, мужчина встретил школьницу, когда та спускалась в лифте по пути в школу. Он поинтересовался у нее номером квартиры и местонахождением ее родителей. После этого злоумышленник предложил жертве деньги и свою любовь.

Ребенка эти предложения напугали, она выбежала из подъезда и стала звать на помощь. Мужчина побежал вслед за ней. Девочку защитила прохожая.

Женщина довела малышку до подъезда и не подпустила к ней незнакомца, который не оставлял попыток подойти к предполагаемой жертве. Полицейским он сказал, что просто увидел девочку и решил спросить, как у нее дела.