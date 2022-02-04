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Пятница, 4 февраля, 2022

В социальные учреждения Рязанской области поставляли сливочное масло неизвестного происхождения

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В социальные учреждения Рязанской области поставляли сливочное масло неизвестного происхождения

7info7
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В социальные учреждения Рязанской области поставляли молочную продукцию неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Сотрудники ведомства через систему Меркурий отследили сливочное масло производств ООО «Азнакай сэте» (республика Татарстан) с указанием несуществующего производственного сертификата. Это не позволяет достоверно установить происхождение продукции и нарушает её последовательность. Сама площадка «Азнакай сэте» ранее была исключена из системы «Цербер» по причине ликвидации предприятия и не осуществляло оформление производственных сертификатов.

Небезопасная продукция поступала в социальные учреждения Рязанской области.  Было принято решение утилизировать её.

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В адрес учреждений Россельхознадзор направил предписания об изъятии и товара. В общей сложности утилизировано  40 кг небезопасного сливочного масла.

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