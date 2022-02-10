В Смоленске к больной онкологией пенсионерке два месяца не приходил врач

Старший помощник прокурора Смоленской области по взаимодействию со СМИ и общественностью Юлия Казакова рассказала о проверке, организованной после публикации информации о пенсионерке с раком, пишет SmolDaily.

Ранее в Сети рассказали, что в декабре прошлого года к женщине, у которой появилось онемение конечностей пришел терапевт. Он пообещал пригласить к ней на дом врача- невролога.

Однако специалист не оформил заявку на вызов врача на дом. В итоге к пациентке никто не пришел.

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После вмешательства прокуратуры спустя два месяца после вызова терапевта жительницу Смоленска наконец-то посетил врач-невролог.