В Скопинском районе фура съехала в кювет, водитель погиб

В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области погиб водитель фуры, сообщает МО МВД России «Скопинский».

ДТП случилось 19 апреля в 07.35 на 290-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель 1986 года рождения из Дагестана не справился с управлением, съехал в кювет, где грузовик опрокинулся.

От полученных травм дальнобойщик погиб на месте, пассажирка 1992 года рождения госпитализирована в Скопинский ММЦ.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.