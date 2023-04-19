spot_img
Среда, 19 апреля, 2023
7info

В Скопинском районе фура съехала в кювет, водитель погиб

На главнуюНовости Рязани
Фото: vk.com/dps_scopin

В результате ДТП в Скопинском районе Рязанской области погиб водитель фуры, сообщает МО МВД России «Скопинский».

ДТП случилось 19 апреля в 07.35 на 290-м километре автодороги Р-22 «Каспий». Водитель 1986 года рождения из Дагестана не справился с управлением, съехал в кювет, где грузовик опрокинулся.

От полученных травм дальнобойщик погиб на месте, пассажирка 1992 года рождения госпитализирована в Скопинский ММЦ.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации