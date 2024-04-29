Вторник, 30 апреля, 2024

В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации

Автор: 7info7

Опубликовано

В Рязанской области продолжается акция «Свидетели поры огневой», которую информационное агентство 7info приурочило к наступающему Дню Победы. Также проект реализуется в рамках Года Семьи, объявленного в Российской Федерации. Мы предложили жителям региона рассказать о реликвиях, которые в их семьях хранят память о родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной войне, а также трудившихся в тылу.

К акции присоединились сотрудники Управления Росгвардии по Рязанской области. О своём дедушке, о его непростом, но вместе с тем героическом фронтовом пути рассказала старший специалист отделения кадров отдела вневедомственной охраны Управления Анна Панина. Свой рассказал Анна проиллюстрировала фотографиями наград дедушки.

Мой дедушка, Гайдуков Иван Семёнович, родился 22.04.1922 года в Воронежской области. В сентябре 1941 был призван на фронт.

Проходил службу в морской авиации. В ходе участия в Великой Отечественной войне провёл 11 боевых вылетов на разведку и фотографирования, а также осуществил бомбоудары по плавсредствам противника на его коммуникациях и ВМБ. Из них — 10 успешных боевых вылетов на разведку и фотографирование, где представлял ценные сведения в интересах нашего командования, а также произвёл фотографирования результатов бомбоударов полка. Участник двух боевых вылетов на бомбоудары в период массированного налёта нашей авиации ВМБ Констанца 20 и 23 августа 1944 года.

Несмотря на сильное противодействие, экипаж Ивана Семёновича порвался к порту и зафотографировал результаты бомбоударов. На его личном счету имеется уничтоженный цех морзавода, потоплен 1 ПЛ буксир, 1 БДБ, подбит огнём экипаж 1 МЕ-109. Звеном уничтожено здание завода, повреждён 1 ТК, эсминец «НАЛУКА».

После войны Иван Семёнович продолжил службу в Североморске. В 1961 году был уволен в запас в звании подполковника, переехал в Рязань.

В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации
В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации
В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации
В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации
В семье рязанки Анны Паниной хранят награды прадеда, который служил в морской авиации

Примите участие в акции и вы! Присылайте с пометкой «Акция Свидетели поры огневой» на почту info@7info.ru фотографии ваших семейных реликвий и сопроводительный рассказ о них и ваших родных, которым они принадлежали или принадлежат. Все фото и истории будут опубликованы на сайте 7info.ru и в наших социальных сетях под хештегом #СвидетелиПорыОгневой.

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