В Сасове пресечена незаконная постановка на учёт мигрантов

Сотрудники полиции Сасова в ходе рейдов, направленных на выявление нарушений миграционного законодательства, обнаружили и пресекли фиктивную постановку на учет 8 иностранных граждан. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Участковые уполномоченные совместно с миграционной службой установили, что 38-летний житель города Сасово помог 8 гражданам одной из стран Средней Азии в возрасте от 26 до 40 лет зарегистрироваться по месту своего проживания, фактически же они там не жили.

В отношении недобросовестного сасовца возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина»). За такое правонарушение ему грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, принудительные работы до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

Полиция просит граждан сообщать о любых случаях нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного — 102/112).