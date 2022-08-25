В Самаре девушка осквернила могилы, засунув крест себе между ног

Жительница Самары осквернила могилы на одном из городских кладбищ. Телеграм-канал «Самара Новости» опубликовал фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел в августе. По предварительной версии, сначала 18-летняя злоумышленница разговаривала с могилами. Вскоре она спустила штаны и осквернила одну из них, засунув крест себе между ног.

При этом девушка снимала происходящее на видео. В социальных сетях эта история уже вызвала бурю негодования среди местных жителей.

Пока неизвестно, какое наказание грозит юной хулиганке.