Четверг, 25 августа, 2022
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В Самаре девушка осквернила могилы, засунув крест себе между ног

Жительница Самары осквернила могилы на одном из городских кладбищ. Телеграм-канал «Самара Новости» опубликовал фото и видео с места происшествия.

Инцидент произошел в августе. По предварительной версии, сначала 18-летняя злоумышленница разговаривала с могилами. Вскоре она спустила штаны и осквернила одну из них, засунув крест себе между ног.

При этом девушка снимала происходящее на видео. В социальных сетях эта история уже вызвала бурю негодования среди местных жителей.

Пока неизвестно, какое наказание грозит юной хулиганке.

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