В Рязанском театре кукол поставили сказочную забаву для взрослых

Впервые в истории Рязанского театра кукол на сцене малого зала поставили спектакль для взрослых. 6 ноября зрителям представят комедию «Золочёные лбы» по мотивам рассказов Бориса Шергина. Старшее поколение наверняка вспомнит замечательные мультфильмы, снятые по мотивам произведений этого писателя, фольклориста и публициста: «Волшебное кольцо», «Мистер Пронька», «Про Ерша Ершовича». В том же духе поморских сказов и создал спектакль «Золочёные лбы» режиссёр Олег Жюгжда. Артист Василий Прободяк очень точно передаёт этот потрясающий говор, не всегда понятный современному зрителю, но звучащий как настоящая музыка для филологов и фольклористов.

Как и положено сказке, дело происходит в некотором царстве, а точнее – в «невкотором осударстве». Подружился царь с простым мужичком Капитоном, а потом вдруг решил, что неприлично ему водить такую дружбу, и прогнал своего бывшего приятеля. Капитон обиды не простил и нашёл хитрый способ отомстить государю. И получилась очень забавная история, которую представили Василий Прободяк – рассказчик, такой же ловкий, смекалистый, не отказывающийся от рюмочки, как и сам Капитон, а также Татьяна Дубовикова – его молчаливая и сочувствующая спутница и помощница.

Автор кукол – Лариса Микина-Прободяк. Все они выглядят так, как будто сделаны наспех, из подручных материалов: тёрки, ситечка, ложек, мисок, подстаканников. С помощью артистов куклы ловко меняют внешность, переодеваются, плавают на кораблях и летают на дирижаблях.

Музыкальное оформление также заслуживает внимания. Это и «Due soldi», и «Domino», и другие песни 1950-х годов, казалось бы, очень далёкие от Капитона и царя с его недалёким семейством, но удивительным образом дополняющие картину поморских сказов.

Премьера состоится 6 ноября в 18.00. Возрастное ограничение 16+.