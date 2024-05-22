Среда, 22 мая, 2024

Таролог Листовская назвала самые опасные дни конца мая

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от atlascompany на Freepik

Конец мая в 2024 году окажется одним из самых неблагоприятных периодов в этом году. Череда неудачных дней будет выбивать людей из колеи. О том, к чему готовиться в предстоящую неделю, рассказала изданию Москва 24 таролог и нумеролог Ирина Листовская.

Действительно, по прогнозу специалиста, нас ждёт адский период. Так 22 и 26 мая, по совету Листовской, не стоит начинать новые дела и проекты. Иначе сил на их реализацию у вас хватать не будет.

24 и 30 мая эзотерик советует воздержаться от важных переговоров. Высок риск не выдержать напора оппонента и получить результат не в свою пользу. Даже не думайте отправляться в путешествие или командировку 23, 27 и 28 мая. Если же нужно сделать это, выбирайте безопасные средства передвижения.

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