В Рязанской области выявлено 275 новых случаев заражения коронавирусом

В четверг, 11 ноября, в Рязанской области выявлено 275 новых случаев заражения COVID-19, максимум с начала пандемии. Число скончавшихся — 20. Пациентов, справившихся с болезнью, — 86. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1601 человек, общее число случаев заражения — 50 680.

Темп прироста за сутки составил 0.54%. Показатель заболеваемости в регионе — 4519.1 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6095.1 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 40 759 случаев заражения (всего 8 952 472), умерло пациентов — 1237 (всего 251 691).