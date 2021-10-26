В Рязанской области выявлено 217 новых случаев заражения коронавирусом

В вторник, 26 октября, в Рязанской области выявлено 217 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 8. Пациентов, справившихся с болезнью, — 128. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1345 человек, общее число случаев заражения — 46 788.

Темп прироста за сутки составил 0.46%. Показатель заболеваемости в регионе — 4172.0 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5661.8 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 36 446 случаев заражения (всего 8 316 019), умерло пациентов — 1106 (всего 232 775).