В Рязанской области выявлено 194 новых случаев заражения коронавирусом

В вторник, 19 октября, в Рязанской области выявлено 194 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 10. Пациентов, справившихся с болезнью, — 132. Об этом сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 1279 человек, общее число случаев заражения — 45 378.

Темп прироста за сутки составил 0.43%. Показатель заболеваемости в регионе — 4046.3 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 5488.0 на 100 тысяч населения.

В России за сутки выявили 33 740 случаев заражения (всего 8 060 752), умерло пациентов — 1015 (всего 225 325).