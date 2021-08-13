23.9 C
Рязань
Пятница, 13 августа, 2021
На главнуюНовости РязаниНовости медицины
Новости РязаниНовости медицины

В Рязани прививочные пункты ввели талоны на вакцинацию

7info7
В Рязани прививочные пункты ввели талоны на вакцинацию
- Advertisement -

В некоторых прививочных пунктах Рязани появились талоны на вакцинацию. Это сделано для того, чтобы избежать очередей.

Как сообщает ГТРК «Ока», по талонам теперь делают прививки в пункте, который развернули в Рязанском Цирке. Чтобы попасть на приём, необходимо позвонить в учреждение и записаться на удобное время. Пункт работает во вторник и в среду с 15.00 до 18.30.

Запись на вакцинацию в гипермаркете «Глобус» осуществляется в порядке живой очереди. Желающим сделать прививку выдают талон, с которым нужно прийти в назначенное время.

При этом в городе продолжают работать пункты, приём пациентов в которых происходит без предварительной записи. Одним из таких является пункт вакцинации в ТЦ «Атрон».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]