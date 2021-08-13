В Рязани прививочные пункты ввели талоны на вакцинацию

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В некоторых прививочных пунктах Рязани появились талоны на вакцинацию. Это сделано для того, чтобы избежать очередей.

Как сообщает ГТРК «Ока», по талонам теперь делают прививки в пункте, который развернули в Рязанском Цирке. Чтобы попасть на приём, необходимо позвонить в учреждение и записаться на удобное время. Пункт работает во вторник и в среду с 15.00 до 18.30.

Запись на вакцинацию в гипермаркете «Глобус» осуществляется в порядке живой очереди. Желающим сделать прививку выдают талон, с которым нужно прийти в назначенное время.

При этом в городе продолжают работать пункты, приём пациентов в которых происходит без предварительной записи. Одним из таких является пункт вакцинации в ТЦ «Атрон».