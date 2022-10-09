Воскресенье, 9 октября, 2022
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В Ростове очевидцы рассказали о громком хлопке в доме

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Жильцы девятиэтажки в переулке Днепровском в Ростове-на-Дону услышали звук, похожий на громкий хлопок, пишет RostovGazeta.

Инцидент произошел поздно вечером 8 октября. По словам очевидцев, шум доносился из однокомнатной квартиры, в результате чего вылетели стеклопакеты. Само помещение получило существенные разрушения.

Вскоре на место случившегося прибыли экстренные службы. Предположительно, хлопок произошел в районе санузла.

Во время ЧП в квартире находились маленькие дети, одна из стен упала на детскую кровать, но обошлось без жертв. Подобности уточняются.

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