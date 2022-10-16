В России проходит электронная олимпиада по пожарной безопасности

С 12 октября по 17 ноября проходит Всероссийская электронная олимпиада по пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России и пожарного добровольчества. Мероприятие приурочено к 130-летию Российского пожарного общества.

Олимпиаду проводят с целью расширить кругозор и знания учащихся в области истории Отечества, о героях пожарных и спасателях, повысить интерес к профессии пожарного и спасателя. Также мероприятие способствует воспитанию культуры безопасного поведения подрастающего поколения в области пожарной безопасности.

Онлайн-олимпиада проходит в три этапа по разным возрастным категориям:

младшая (до 10 лет) с 12 по 25 октября;

средняя (11–15 лет) с 26 октября по 6 ноября;

старшая (16 лет и старше), в которой также могут поучаствовать взрослые, с 7 по 17 ноября.

Участникам предоставляют 20 или 30 минут в зависимости от возрастной группы на решение до 30 тестовых вопросов на знание правил пожарной безопасности, истории пожарной охраны, МЧС России и пожарного добровольчества.

Итоги онлайн-олимпиады подведут на портале вдпо.рф после 28 ноября 2022 года. Победителям направят дипломы в электронной форме на адреса электронной почты, указанные при регистрации.

Возрастное ограничение 6+

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