В рязанском ТРЦ «М5 Молл» возобновит работу пункт вакцинации

Сделать прививку от гриппа или COVID-19 теперь можно будет во вновь открывшемся пункте вакцинации ТРЦ «М5 Молл». Пункт расположен в специально оборудованном помещении, где соблюдены все необходимые требования, в том числе условия доставки и хранения вакцины.

Проводить вакцинацию будут врачи и медицинские сестры поликлиник Рязанской областной клинической больницы. Перед вакцинациейпациентов обязательно осмотрят: измерят температуру, давление, пульс и уровень кислорода в крови. Иммунизация проводится вакцинами «Совигрипп» или «Ультрикс» от гриппа и «Гам-Ковид-Вак» от коронавирусной инфекции. Для проведения вакцинации требуется отсутствие противопоказаний, а также наличие в обязательном порядке паспорта или СНИЛС, так как информация о прививке будет внесена в федеральный регистр вакцинированных от коронавирусной инфекции. В этот же день доктор назначит дату прохождения второго этапа вакцинации.

Бригада медиков будет работать ежедневно в будние дни с 12:00 до 19:00, в выходные дни с 11:00 до 16:00. Пройти вакцинацию можно бесплатно, без предварительной записи в порядке живой очереди. Пункт вакцинации располагается в ТРЦ «М5 Молл» в помещении рядом с МФЦ. Вход №3. Телефон пункта вакцинации «М5 Молл»: 77-48-45