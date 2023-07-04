В Рязанском медколледже прошел выпускной

Более 500 выпускников медицинского колледжа получили дипломы о среднем образовании.

553 студента из Рязани, а также из филиалов колледжа в Касимове и Скопине получили дипломы о среднем медицинском и фармацевтическом образовании. Об этом сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников на своей странице «ВКонтакте». Он отметил, что 193 выпускника завершили колледж с красными дипломами.

Некоторые из будущих специалистов уже прошли профессиональную переподготовку по специальностям «анестезиология и реаниматология» и «операционное дело». Также по договорам с медицинскими организациями выпускники получили первичную аккредитацию и поэтому уже могут работать в больницах региона.