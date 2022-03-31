В Рязанском кремле откроется выставка «Знак космоса» (0+)

8 апреля в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка «Знак космоса» (0+), посвященная первому полету человека в космос.

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12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. В этот день – 61 год назад ракета космического назначения «Восток» с одноименным космическим кораблем стартовала с космодрома Байконур. На борту корабля был первый космонавт планеты Земля Юрий Алексеевич Гагарин. Его 108-минутный полет стал первой страницей в истории полетов человека за пределы планеты.

На выставке будут представлены малотиражные значки 60-80 годов XX века, настольные памятные медали, космический скафандр Владимира Викторовича Аксенова, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза, нашего земляка, и плакаты из коллекции музея-заповедника. Экспонаты посвящены космической эре, полетам человека в космос и аппаратам, которые смогли доставить человека в космос.

Открытие выставки состоится 8 апреля в 15.00 во Дворце Олега (Зал археологии).

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Справки по тел.: 27-60-66.