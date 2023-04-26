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Среда, 26 апреля, 2023

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина обсудили перспективы подготовки будущих журналистов

Фото из группы РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте
Фото из группы РГУ имени С.А. Есенина ВКонтакте

В среду, 26 апреля, в Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина состоялась межрегиональная конференция «Современный журналист в региональном социуме: взаимосвязь теории и практики».

Конференция организована кафедрой литературы и журналистики РГУ имени С.А. Есенина в сотрудничестве с комитетом по информации и массовым коммуникациям Рязанской области, министерством территориальной политики Рязанской области, региональным отделением Союза журналистов России.

Участниками встречи стали заместитель министра территориальной политики Иван Ушаков, проректор РГУ имени С.А. Есенина Светлана Алентикова, студенты и преподаватели РГУ имени С.А. Есенина, вузов ДНР и ЛНР, главные редакторы и сотрудники региональных средств массовой информации.

Главный редактор 7info.ru Надежда Майорова рассказала об опыте участия сетевого издания в профессиональной подготовке будущих журналистов.

— Коллектив нашего СМИ сформирован из выпускников РГУ имени С.А. Есенина. Студенты отделения журналистики РГУ приняли участие в медиапроектах сетевого издания «Медиаобразование», «МедиаКВН», «Интерактивная карта объектов Рязанской области, связанных с историей российской космонавтики» и других. Некоторые из участников проектов в дальнейшем стали нашими сотрудниками. Каждый студент, начиная с первого курса, может прийти к нам и попробовать свои силы в написании текстов, фотосъёмке, видеосъёмке, видеомонтаже, — рассказала Надежда Майорова.

В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина обсудили перспективы подготовки будущих журналистов
В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина обсудили перспективы подготовки будущих журналистов
В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина обсудили перспективы подготовки будущих журналистов
В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина обсудили перспективы подготовки будущих журналистов

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