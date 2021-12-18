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Суббота, 18 декабря, 2021
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В Рязанской области скончалось 22 пациента с коронавирусом

Александр Ильин

18 декабря, в Рязанской области выявлено 197 новых случаев заражения COVID-19. Число скончавшихся — 22. Пациентов, справившихся с болезнью, — 243, сообщает столичный оперштаб.

Всего с начала пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 2324 человека, общее число случаев заражения — 59 373.

Темп прироста за сутки составил 0.33%. Показатель заболеваемости в регионе — 5294.2 на 100 тысяч населения, по стране в целом — 6935.5 на 100 тысяч населения.

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В России за сутки выявили 27 434 случая заражения (всего 10 186 823), умерло пациентов — 1076 (всего 296 180).

В Рязанской области скончалось 22 пациента с коронавирусом

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