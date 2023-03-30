В Рязанской области с начала года назначено единое пособие родителям более 20,4 тысяч детей

В Рязанской области с начала 2023 года назначено единое пособие родителям более 20,4 тысяч детей до 17 лет и почти 700 беременным женщинам. Всего за это время в Отделение СФР по Рязанской области поступило более 31,1 тысяч заявлений на новую выплату. С момента старта выплат единого пособия региональное отделение Фонда перечислило семьям свыше 341 миллиона рублей.

Напоминаем, что единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Единое пособие назначается беременным женщинам и семьям с детьми с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Размер выплат рассчитывается исходя из значений прожиточного минимума в Рязанской области, который составляет 13 155 рублей на детей и 13 945 рублей для трудоспособного населения. Для каждой семьи и беременной женщины размер пособия индивидуален и составляет 50%, 75%, и 100% от прожиточного минимума.

Подать заявление на единое пособие можно через портал Госуслуг, при личном обращении в клиентскую службу Отделения СФР по Рязанской области или через МФЦ.

Первое перечисление средств происходит в течение 5 рабочих дней после принятия положительного решения о назначении выплаты. Решение о назначении пособия выносится в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления и поступления в Социальный фонд необходимых сведений организаций и документов заявителя. Срок принятия решения по заявлению продлевается на 20 рабочих дней, если в Социальный фонд не поступили необходимые сведения. Если по выплате вынесен отказ, уведомление с указанием причин будет направлено в течение одного рабочего дня со дня принятия такого решения.

С введением единого пособия также расширились возможности материнского капитала. Теперь жители Рязанской области могут оформить ежемесячную выплату из него не только на второго ребенка, как это было до 2023 года, но и на первого, третьего или любого другого. При этом семья может одновременно получать и единое пособие, и выплату из материнского капитала на одних и тех же детей.