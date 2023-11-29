Среда, 29 ноября, 2023
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В Рязанской области расширят перечень услуг, получаемых в МФЦ

7info
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Перечень услуг, которые можно получить в Рязанской области в МФЦ, расширят на 5 пунктов. Вопрос обсуждался во время заседания правительства региона во вторник, 28 ноября.

С 1 января 2024 года рязанцы смогут подтвердить право на льготный проезд, оформить компенсацию расходов на ЖКУ добровольным пожарным, осуществить уведомительную регистрацию коллективных договоров.

Кроме того, станет возможным предоставление на торгах земельного участка, государственная собственность на который не разграничена и предварительное согласование предоставления участка.

Ранее рязанцы пожаловались на большие очереди в МФЦ из-за горгаза.

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