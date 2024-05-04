Суббота, 4 мая, 2024

Трансформации и перемены: ретроградный Плутон запустит серьёзные изменения в нашей жизни

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото с сайта pixabay.com, автор DeSa81

2 мая Плутон начинает своё ретроградное движение. Оно продлится вплоть до 12 октября. С одной стороны, этот период станет отличным для завершения старых дней. С другой — принесёт трансформации, порой шокирующие.

Астролог Ирина Шалева в интервью Москва 24 объясняет: ретро-Плутон запустит череду трансформаций и перемен, глубоких личностных изменений, которые в долгосрочной перспективе позитивно скажутся на нашей жизни. Этот период стоит рассматривать, как возможность для личностного роста. Период ретроградного Плутона прекрасно подходит для самоанализа.

Общий фон в период ретроградного Плутона может стать более напряженным, конфликтным и аварийным. При этом пиковые точки напряжения придутся на его начало и конец, отметила эксперт.

— Ссориться сейчас не рекомендуется, так как начатые в этот период конфликты могут в итоге сильно затянуться, – предупредила астролог.

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