Володин назвал ВСУ армией больных, рекомендовав призвать Байдена и Зеленского

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал ВСУ армией больных. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

«Армия больных…

Вооружённые силы Украины испытывают острый недостаток в солдатах. Предпринятые меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан не увенчались успехом.

Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.

По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов.

Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится всё меньше».