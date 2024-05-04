Суббота, 4 мая, 2024

Володин назвал ВСУ армией больных, рекомендовав призвать Байдена и Зеленского

Автор: 7info

Опубликовано

Image by pressfoto on Freepik

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин назвал ВСУ армией больных. Пост политик опубликовал в телеграм-канале.

«Армия больных…

Вооружённые силы Украины испытывают острый недостаток в солдатах. Предпринятые меры по дополнительной мобилизации и попытки вернуть уехавших в другие страны граждан не увенчались успехом.

Поэтому теперь годными для службы в ВСУ будут признавать больных ВИЧ, гепатитом и туберкулезом, умственно отсталых и страдающих психическими заболеваниями.

По этим критериям первые, кто должен быть призван в ряды ВСУ, — Байден как умственно отсталый, а также его дружок Зеленский как психбольной, зависимый от разных наркотических препаратов.

Понятно, что авторы этого решения отсидятся в своих кабинетах, но всем остальным отведена роль лишь расходного материала, которого на Украине становится всё меньше».

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

316 человек оштрафовали в Рязани за езду по газонам

Новости Рязани
Они должны выплатить штрафы на общую сумму 343 тысячи рублей за заезд на газоны, которые расположены на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности

В ДТП на Солотчинском мосту никто не пострадал

Новости Рязани
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

Трансформации и перемены: ретроградный Плутон запустит серьёзные изменения в нашей жизни

Новости мира
Ретро-Плутон готовит для нас серьёзные перемены.

Ловушка Окского заповедника поймала медведя

Новости Рязани
Животное, скорее всего, обитает ближе к Лубяникам Касимовского района.

В Борках произошёл пожар

Новости Рязани
К тушению привлекали пять человек, один пожарный автомобиль.